Мармур – універсальний матеріал, який полюбився багатьом. Він використовується як самостійний елемент в інтер'єрі, а також у комбінації з іншими матеріалами.

У мармуру є свої особливості, переваги та недоліки. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Жукова.

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Мармур – благородний і розкішний камінь, який здатний закохати в себе кожного, погодьтеся? Неповторні візерунки й малюнки, різноманітність відтінків, приємна фактура, вишуканість, гладкість і блиск! Мармур в інтер'єрі виглядає гідно, витончено і респектабельно!

– зазначила Жукова.

Що потрібно знати про мармур

Мармур є універсальним матеріалом, який підходить під більшість дизайнів .

. В інтер'єрі мармур може використовуватися і як самостійний елемент, і в поєднанні з іншими матеріалами та фактурами.

та фактурами. Важливо враховувати, що мармур вимагає ретельного догляду.

Мармур виглядає розкішно і дорого / Фото pinterest

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Мармур підійде практично під будь-який дизайн / Фото pinterest

Мармур – у першу чергу пористий матеріал. Мийні засоби, які ми використовуємо у повсякденному житті не підійдуть для чищення мармуру!

– пояснила Тетяна Жукова.

Слід враховувати, що мармур вимагає особливого догляду / Фото pinterest

За її словами, для того щоб мармур довго служив, будуть потрібні спеціальні засоби для його чистки та дбайливе ставлення до матеріалу.