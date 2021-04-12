Стоит ли использовать мрамор в интерьере: за и против
Мрамор – универсальный материал, который полюбился многим. Он используется как самостоятельный элемент в интерьере, а также в комбинации с другими материалами.
Источник:Инстаграм Татьяны Жуковой
У мрамора есть свои особенности, преимущества и недостатки. Подробнее о них рассказала дизайнер интерьера Татьяна Жукова.
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Мрамор – благородный и роскошный камень, который способен влюбить в себя каждого, согласитесь? Неповторимые узоры и рисунки, разнообразность оттенков, приятная фактура, изысканность, гладкость и блеск! Мрамор в интерьере смотрится достойно, утонченно и респектабельно!
– отметила Жукова.
Что нужно знать о мраморе
- Мрамор является универсальным материалом, который подходит под большинство дизайнов.
- В интерьере мрамор может использоваться и как самостоятельный элемент, и в сочетании с другими материалами и фактурами.
- Важно учитывать, что мрамор требует тщательного ухода.
Мрамор выглядит роскошно и дорого / Фото pinterest
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Мрамор подойдет практически под любой дизайн / Фото pinterest
Мрамор – в первую очередь пористый материал. Моющие средства, которые мы используем в повседневной жизни не подойдут для чистки мрамора!
– пояснила Татьяна Жукова.
Следует учитывать, что мрамор требует особого ухода / Фото pinterest
По ее словам, для того чтобы мрамор долго служил, потребуются специальные средства для его чистки и бережное отношение к материалу.
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