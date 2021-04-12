Чи варто використовувати мармур в інтер'єрі: за і проти

Джерело:Інстаграм Тетяни Жукової
Мармур – універсальний матеріал, який полюбився багатьом. Він використовується як самостійний елемент в інтер'єрі, а також у комбінації з іншими матеріалами.
У мармуру є свої особливості, переваги та недоліки. Детальніше про них розповіла дизайнерка інтер'єру Тетяна Жукова.
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Мармур – благородний і розкішний камінь, який здатний закохати в себе кожного, погодьтеся? Неповторні візерунки й малюнки, різноманітність відтінків, приємна фактура, вишуканість, гладкість і блиск! Мармур в інтер'єрі виглядає гідно, витончено і респектабельно!
– зазначила Жукова.
Мармур виглядає розкішно і дорого / Фото pinterest
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Мармур підійде практично під будь-який дизайн / Фото pinterest
Мармур – у першу чергу пористий матеріал. Мийні засоби, які ми використовуємо у повсякденному житті не підійдуть для чищення мармуру!
– пояснила Тетяна Жукова.
Слід враховувати, що мармур вимагає особливого догляду / Фото pinterest
За її словами, для того щоб мармур довго служив, будуть потрібні спеціальні засоби для його чистки та дбайливе ставлення до матеріалу.