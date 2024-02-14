Як очищувати мармурову стільницю, щоб вона залишалася бездоганною: найкращі поради

Мармурові стільниці на кухні – це вічний тренд, який до того ж додає інтер'єру вартості та елегантності. Якщо правильно доглядати за мармуром, то цей розкішний матеріал може слугувати до 50 років і більше.

Мармур обов'язково треба регулярно чистити, щоб уникнути стійких плям і небажаних пошкоджень. Головне правило – перш ніж використовувати будь-який новий засіб чи метод чищення, завжди перевіряйте його на невеликій, непомітній ділянці.

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Як правильно очищувати мармурову стільницю, щоб вона блищала

Щоб ефективно очистити мармурову стільницю у ванній або кухні, вам знадобляться такі засоби:

м'який мийний засіб для посуду;

тепла вода;

м'яка тканина з мікрофібри;

спеціальний pH-нейтральний мийний засіб для мармурових поверхонь (додатково);

м'який рушник або тканина.

Перш ніж почати, приберіть зі стільниці будь-які предмети, сміття та витріть її вологою тканиною. Наповніть миску теплою водою, а потім додайте столову ложку мийного засобу для посуду. Якщо цей розчин заслабкий, то змішайте воду теж зі столовою ложкою pH-нейтрального засобу.

Змочіть тканину з мікрофібри або м'яку губку в мийному розчині та акуратно протріть всю поверхню мармурової стільниці. На ділянках із плямами, які не витираються, залиште мийний розчин на кілька хвилин. Тоді помийте поверхню чистою водою.

Біла мармурова стільниця з умивальником / Фото Neptune

Використовуйте суху м'яку тканину, щоб повністю "висушити" мармурову поверхню та уникнути небажаних смуг.

Для очищення стійких плям на мармурі, таких як кава чи червоне вино, зробіть пасту з харчовою содою та водою. Нанесіть цю пасту на забруднену ділянку, накрийте поліетиленовою плівкою та залиште на ніч. Потім обережно протріть його вологою тканиною та сухим м'яким рушником,

– радять експерти.

Якщо на мармурі залишилися плями від накопичення жорсткої води, то позбутися їх можна за допомогою оцтового розчину. Змішайте дистильований білий оцет та воду в рівних пропорціях у пляшці з розпилювачем. Бризніть на стільницю залиште на кілька хвилин, а тоді витріть вологою тканиною і сухим рушником. Тепер мармурова стільниця точно має блищати.