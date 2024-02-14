Як очищувати мармурову стільницю, щоб вона залишалася бездоганною: найкращі поради
Джерело:Homes & Gardens
Мармурові стільниці на кухні – це вічний тренд, який до того ж додає інтер'єру вартості та елегантності. Якщо правильно доглядати за мармуром, то цей розкішний матеріал може слугувати до 50 років і більше.
Мармур обов'язково треба регулярно чистити, щоб уникнути стійких плям і небажаних пошкоджень. Головне правило – перш ніж використовувати будь-який новий засіб чи метод чищення, завжди перевіряйте його на невеликій, непомітній ділянці.
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Як правильно очищувати мармурову стільницю, щоб вона блищала
Щоб ефективно очистити мармурову стільницю у ванній або кухні, вам знадобляться такі засоби:
- м'який мийний засіб для посуду;
- тепла вода;
- м'яка тканина з мікрофібри;
- спеціальний pH-нейтральний мийний засіб для мармурових поверхонь (додатково);
- м'який рушник або тканина.
Перш ніж почати, приберіть зі стільниці будь-які предмети, сміття та витріть її вологою тканиною. Наповніть миску теплою водою, а потім додайте столову ложку мийного засобу для посуду. Якщо цей розчин заслабкий, то змішайте воду теж зі столовою ложкою pH-нейтрального засобу.
Змочіть тканину з мікрофібри або м'яку губку в мийному розчині та акуратно протріть всю поверхню мармурової стільниці. На ділянках із плямами, які не витираються, залиште мийний розчин на кілька хвилин. Тоді помийте поверхню чистою водою.
Використовуйте суху м'яку тканину, щоб повністю "висушити" мармурову поверхню та уникнути небажаних смуг.
Для очищення стійких плям на мармурі, таких як кава чи червоне вино, зробіть пасту з харчовою содою та водою. Нанесіть цю пасту на забруднену ділянку, накрийте поліетиленовою плівкою та залиште на ніч. Потім обережно протріть його вологою тканиною та сухим м'яким рушником,
– радять експерти.
Якщо на мармурі залишилися плями від накопичення жорсткої води, то позбутися їх можна за допомогою оцтового розчину. Змішайте дистильований білий оцет та воду в рівних пропорціях у пляшці з розпилювачем. Бризніть на стільницю залиште на кілька хвилин, а тоді витріть вологою тканиною і сухим рушником. Тепер мармурова стільниця точно має блищати.