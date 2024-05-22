Британка купила покинутий маєток у Франції, бо він дешевший за квартиру в Лондоні: ось відео

20-річна дівчина придбала напівзруйнований особняк 18 століття в Безе. Британка каже, що він коштував дешевше за однокімнатну квартиру на Батьківщині

Середня вартість однокімнатної квартири в Лондоні у 2023 році становила 239 тисяч фунтів. Як з'ясувалося, приблизно за ці ж гроші можна придбати величний маєток у серці Європи.

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У кількох кімнатах вже зробили ремонт

Маєток має занедбаний вигляд особливо зовні, бо вже давно стояв покинутим. Всередині інтер'єр у схожому стані – видно зламані сходи та обвалену стелю. Проте в маєтку досить добре збереглись деякі антикварні меблі й декор, зокрема велика люстра та вітражі.

Роботи тут багато: дах повністю непридатний для використання, балки згнили і на стінах розійшлась чорна пліснява. А ще власниця змушена терпіти "непроханих гостей" – щурів та зміїв.

Коли у мене не буває нервових зривів, то я люблю це місце,

– жартує дівчина.

Британка каже, що деякі кімнати вже повністю оновлені, але вона планує завершити ремонт повністю. Її відео з оглядом маєтку зібрало понад 2,3 мільйона переглядів та тисячі коментарів.

Який маєток усередині: дивіться відео

Відомо, що колись цей маєток належав місцевому маркізу, який використовував його як мисливський будиночок. З тієї епохи новій власниці залишився величезний годинник та дерев'яний камін з гравіюванням.