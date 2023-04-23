Загальна площа нерухомості – 3032 квадратних метрів житлової площі. Сюди входить художня галерея площею близько 1858 квадратних метрів та будинок площею приблизно 1021 квадратних метрів.

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Розкішна власність з багатьма спальнями

Маєток розташований на 2,3 акра ландшафтної закритої ділянки. Він вміщує 7 спалень та 21 ванна кімната, бар, домашній кінотеатр, кухню, кілька віталень та обідніх зон і винний льох. Надворі є тераса та невеликий басейн.

Басейн просто неба / Фото The MLS

Власність збудували у 1916 році. Спочатку він був відомий як Будинок Семюеля Фертіга. Потім, у 1973 році, будинок розширили та перейменували на Knoll House. Тоді його власницею була Вірджинія Стіл Скотт. Після себе вона залишила "грандіозну заяву світові мистецтва".

Інтер'єр кімнат вишуканий та різноманітний / Фото The MLS

"Скотт була видатною американською колекціонеркою мистецтва і пожертвувала свою колекцію Хантінгтонській бібліотеці", – каже агент з нерухомості.

Нинішній власник використовує галерею як простір для благодійних заходів. Він може вмістити сотні людей.