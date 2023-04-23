Общая площадь недвижимости – 3032 квадратных метра жилой площади. Сюда входит художественная галерея площадью около 1858 метров квадратных и дом площадью примерно 1021 квадратных метров.

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Роскошная собственность со многими спальнями

Имение расположено на 2,3 акра ландшафтного закрытого участка. Он включает в себя 7 спален и 21 ванную комнату, бар, домашний кинотеатр, кухню, несколько гостиных и обеденных зон и винный погреб. На дворе есть терраса и небольшой бассейн.

Бассейн под открытым небом / Фото The MLS

Собственность построили в 1916 году. Первоначально он был известен как Дом Семюэля Фертига. Затем, в 1973 году, дом был расширен и переименован в Knoll House. Тогда его владелицей была Вирджиния Стил Скотт. После себя она оставила "грандиозное заявление миру искусства".

Интерьер комнат изыскан и разнообразен / Фото The MLS

"Скотт была выдающейся американской коллекционеркой искусства и пожертвовала свою коллекцию Хантингтонской библиотеке", – говорит агент по недвижимости.

Нынешний владелец использует галерею в качестве пространства для благотворительных мероприятий. Он может вместить сотни людей.

Просторная галерея / Фото The MLS