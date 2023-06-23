Кінний маєток у долині: це житло буде ідеальним для тих, хто мріяв про спокійне сільське життя

Woodstock Ranch у Санта-Інесі, штат Каліфорнія, – це приватна кінна спільнота, яка пропонує спокійне сільське життя. Тут продають один розкішний маєток.

Старі дуби всіяли зелені від зимових дощів схили пагорбів. Весна дарує яскраві плямки польових квітів. Худоба ліниво човгає під літнім сонцем. Тут живуть усі, хто не любить міський шум.

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Садиба в кінній спільноті

Серед небагатьох об'єктів нерухомості, які зараз продають, вирізняється садиба площею 20 акрів у стилі Франції.

Житло розташоване в чудовому місці – на схилі пагорба, а не на хребті. Це забезпечує планку приватність і захищає від пообідніх вітрів.

Маєток збудували в 2007 році, тобто він новий в порівнянні з іншими будинками, які датуються 1980-ми роками. Це означає, що дім сучасний і має багато зручностей.

У маєтку багато природного світла, яке потрапляє через скляні двері та численні панорамні вікна. Витесані вручну балки, кедрова підлога з широких дощок, тонкі столярні вироби, шафи на замовлення та дров'яний камін – тут багато особливих деталей.

Чудовий та затишний інтер'єр, що відповідає місцю розташування / Фото Realestate

Основний люкс на верхньому поверсі має камін, зону відпочинку, великий мармуровий душ і глибоку ванну. Ще дві спальні зі спільною ванною кімнатою завершують другий поверх.

Також до власності належить басейн і спа. Надворі облаштована обідня зона із вбудованим мангалом, телевізором і каміном на дровах. Біля садиби достатньо місця для городу чи сараю.