У США мільярдер продає свій розкішний маєток, але в ньому не можна жити: яка причина

Мільярдер Гаррі Маклоу є одним із найзухваліших забудовників Нью-Йорка. Зараз він продає свій розкішний маєток за колосальну суму, хоча в ньому не можна жити. Причина справді суттєва.

Річ у тім, що маєток збудували незаконно, без дозволів влади. Мільярдер просто захотів звести там розкішну нерухомість і зробив це, поставивши під загрозу заболочені землі й і отримавши купу штрафів, які так і не сплатив.

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Маєток вартістю майже 40 мільйонів доларів збудували незаконно

Гаррі Маклоу незаконно розчистив землю на ділянці й спорудив прибудови без дозволів влади. Через це чоловік отримав штрафи за більш ніж 21 порушення. Через це на особняк немає сертифіката, що дозволяє проживання в ньому. Тому нові власники не зможуть перебратися в маєток на законних підставах.

Заборона на будівництво / Фото New York Post

"Будинок також сильно закредитований. Немає жодних підстав просити 38 мільйонів доларів. Будинок супроводжується юридичними складнощами. Він коштує не більше ніж 12 – 15 мільйонів доларів", – розповів інсайдер.

Місцевий будівельний інспектор Іст-Гемптон-Віллідж Томас Преято підтвердив, що Маклоу може продати будинок, але там ніхто не зможе жити.

Будинок коштує 38 мільйонів доларів / Фото New York Post

"У нього був сертифікат на проживання в будинку ще у 2017 році. Але він більше недійсний через усі штрафи, які він не сплатив. Він наразив на небезпеку водно-болотні угіддя. Не дарма ж у нас є кодекс. Це викликає занепокоєння", – прокоментував інспектор.

Відомо, що будинок вмішує чотири спальні, і там є басейн.