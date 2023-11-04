Чи буде мармур в тренді у 2024 році: ось відповідь провідних дизайнерів

Мармур – прекрасний природний камінь, який століттями використовувють в дизайні інтер'єру. Та чи цей розкішний матеріал буде в тренді наступного року – експерти дали відповідь.

Звичайно, не можна заперечувати популярність оздоблення мармуром: від кухонних стільниць, туалетних столиків у ванній до повністю мармурової підлоги. Цей матеріал справді додає розкоші будь-якій кімнаті. Дізнайтеся, чи буде він актуальним надалі.

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Чи мармур буде в тренді у 2024 році

Дизайнери одноголосно зізналися, що дуже люблять використовувати цей матеріал. За їхніми словами, він – позачасовий, тобто буде доречним у дизайні завжди.

"Я вважаю мармур справді позачасовим матеріалом, який виходить за рамки "трендового" ярлика. Натуральний камінь – це завжди чудовий спосіб додати органічного гламуру у ваш дім, а мармур – найвишуканіший природний камінь з усіх. Цей матеріал надзвичайно універсальний і дуже міцний", – каже дизайнерка інтер'єру Кеті Куо.

На мармур справді високий попит не тільки через його природну красу, а й через міцність і довговічність. Саме тому він чудовий для кухні.

Світлі мармурові стільниці / Фото Lulu and Georgia

"Мармур є одним із найелегантніших і найрозкішніших матеріалів для кухонних стільниць, але є недоліки, серед яких – висока ціна та схильність до утворення плям і пошкоджень", – каже дизайнерка інтер'єру Наомі Естлі Кларк .

Дизайнер інтер'єру і засновниця студії Патриція Найт каже: "Мармур завжди буде в тренді. Він популярний, тому що це позачасовий природний кам'яний матеріал, який може створити художній і майже скульптурний ефект".

Столик з мармуру та дерева / Фото Lulu and Georgia

Дизайнери зійшлися на думці, що мармур – це набагато більше, ніж просто тенденція дизайну. Непідвладний часу, витончений і надзвичайно універсальний. Тож можете сміливо обирати меблі й декор з мармуру.