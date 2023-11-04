Конечно, нельзя отрицать популярность украшения мрамором: от кухонных столешниц, туалетных столиков в ванной до полностью мраморного пола. Этот материал действительно придает роскошь любой комнате. Узнайте, будет ли он актуален в дальнейшем.

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Будет ли мрамор в тренде в 2024 году

Дизайнеры единогласно признались, что очень любят использовать этот материал. По их словам, он – вневременной, то есть будет уместен в дизайне всегда.

"Я считаю мрамор действительно вневременным материалом, который выходит за рамки "трендового" ярлыка. Натуральный камень – это всегда отличный способ добавить органического гламура в ваш дом, а мрамор – самый изысканный природный камень из всех. Этот материал чрезвычайно универсален и очень прочен", – говорит дизайнер интерьера Кэти Куо.

На мрамор действительно высок спрос не только из-за его естественной красоты, но и из-за прочности и долговечности. Именно поэтому он отличный для кухни.

Светлые мраморные столешницы / Фото Lulu and Georgia

"Мрамор является одним из самых элегантных и роскошных материалов для кухонных столешниц, но есть недостатки, среди которых – высокая цена и склонность к образованию пятен и повреждений", – говорит дизайнер интерьера Наоми Эстли Кларк.

Дизайнер интерьера и основательница студии Патриция Найт говорит: "Мрамор всегда будет в тренде. Он популярен, потому что это вневременный природный каменный материал, который может создать художественный и почти скульптурный эффект".

Столик из мрамора и дерева / Фото Lulu and Georgia

Дизайнеры сошлись во мнении, что мрамор – это гораздо больше, чем просто тенденция дизайна. Неподвластное времени, утонченное и чрезвычайно универсальное. Так что можете смело выбирать мебель и декор из мрамора.