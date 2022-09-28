Меблі та декор від українських брендів, якими ви захочете прикрасити своє помешкання

У вересні 2022 року у столиці Франції пройшов Паризький тиждень дизайну. Традиційно дизайнери з усього світу демонстрували свої роботи. До виставок Maison & Objet і La Terre libre долучилися також українські таланти.

На цьогорічній Maison & Objet 14 креативних брендів з України представили свої роботи на двох стендах: Ukrainian Ceramic and Craft (кераміка, меблі, освітлення, інтер’єрний декор тощо) і Ukrainian Design Brands (меблі, освітлення, інтер’єрний декор серійного або мануфактурного виробництва), пише 24 канал.

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Всі речі від українських виробників були створені вже під час повномасштабної війни. Таким чином організатори підкреслили наскільки незламними є українці.

Проєкт було спеціально адаптовано під кризові, а точніше абсолютно форс-мажорні умови, у яких разом з державою опинилась й індустрія дизайну в Україні. Тому кожен проєкт, який потенційно розрахований на експорт, є вкрай важливим для усіх гравців індустрії,

– розповіла одна з організаторок українського стенда Сана Моро.

Розповідаємо про кілька брендів, які викликали ажіотаж. Кожен із них можна придбати в Україні. А деякі ще й перераховують відсоток від прибутку Збройним силам України.

Dali Home

Філософія українського бренду, який виготовляє меблі та предмети інтер’єру, заснована на принципах модернізму та мінімалізму.

Колекція Wave від українського бренду Dali Home / Фото Dali Home

Меблі є повністю екологічними, оскільки створюються з органічних матеріалів. Цьогоріч на виставці бренд представив симетричну та збалансовану колекцію Wave.

Lofu

Харківський бренд Lofu спеціалізується на виготовленні дизайнерських предметів освітлення.

Світильники від українського бренду Lofu / Фото інстаграм lofu_brand

Дизайнери розповідають, що їхні вироби – не просто світильники, а своєрідне "світло України", яке символізує віру в майбутнє, відкриття і нові таланти.

Цьогорічна колекція Naїve була натхненою роботами української художниці Марії Примаченко. Як і картини, вироби наповнені яскравими акцентами та неординарними геометричними формами.

Donna

Сімейна меблева фабрика Donna спеціалізується на виготовленні меблів на замовлення, а також пропонує власні унікальні колекції, створені у колабораціях із відомими українськими дизайнерами.

Меблі від Donna в інтер'єрах / Фото інстаграм Donna

В портфоліо бренду – спальні та дитячі кімнати, системи зберігання, ванні кімнати та настінні панелі. Усі предмети інтер’єру поєднують простоту, природність та легкість.

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WOO

Ціль бренду дизайнерських меблів Woo – зробити якісний дизайн доступним для кожного.

Екологічні меблі Woo / Фото інстаграм Woo

Засновник бренду Дмитро Слінков зазначає, що при створенні колекцій вони передусім думають не про моду, а про якість і практичність. Виробник робить акцент на натуральних матеріалах, через що їхні декоративні предмети можуть служити роками.

Quiet Form

Основний напрямок роботи бренду – посуду та декор із кераміки. Його засновники Тетяна Іваницька та Олексій Казаков вважають, що навіть такі речі з повсякденного життя, як вази або тарілки, повинні бути наділеними особливою енергією і любов’ю.

Посуд від Quiet Form / Фото інстаграм Quiet Form

На виставці у Парижі пара представила колекції посуду з глини-пісковика Beton stoneware і з порцеляни Allegro і Silk.