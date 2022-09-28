В этом году 14 креативных брендов из Украины представили свои работы на двух стендах: Ukrainian Ceramic and Craft (керамика, мебель, освещение, интерьерный декор) и Ukrainian Design Brands (мебель, освещение, интерьерный декор серийного или мануфактурного производства), пишет 24 канал.

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Все вещи от украинских производителей были созданы во время полномасштабной войны. Таким образом организаторы подчеркнули насколько несокрушимы украинцы.

Проект был специально адаптирован под кризисные, а точнее, абсолютно форс-мажорные условия, в которых вместе с государством оказалась и индустрия дизайна в Украине. Поэтому каждый проект, который потенциально рассчитан на экспорт, крайне важен для всех игроков индустрии,

– рассказала одна из организаторов украинского стенда Сана Моро.

Рассказываем о нескольких брендах, вызвавших ажиотаж. Каждый из них можно купить в Украине. А некоторые еще перечисляют процент от прибыли Вооруженным силам Украины.

Dali Home

Философия украинского бренда, производящего мебель и предметы интерьера, основана на принципах модернизма и минимализма.

Коллекция Wave от украинского бренда Dali Home / Фото Dali Home

Мебель является полностью экологичной, поскольку создается из органических материалов. В этом году на выставке бренд представил симметричную и сбалансированную коллекцию Wave.

Lofu

Харьковский бренд Lofu специализируется на производстве дизайнерских предметов освещения.

Светильники от украинского бренда Lofu / Фото инстаграм lofu_brand

Дизайнеры рассказывают, что их изделия – не просто светильники, а своеобразный "свет Украины", символизирующий веру в будущее, открытие и новые таланты.

Новая коллекция Naive была вдохновлена работами украинской художницы Марии Примаченко. Как и картины изделия наполнены яркими акцентами и неординарными геометрическими формами.

Donna

Семейная мебельная фабрика Donna специализируется на изготовлении мебели на заказ, а также предлагает свои уникальные коллекции, созданные в коллаборациях с известными украинскими дизайнерами.

Мебель от Donna в интерьерах / Фото инстаграм Donna

В портфолио бренда – спальни и детские комнаты, системы хранения, ванные комнаты и настенные панели. Все предметы интерьера совмещают простоту, естественность и легкость.

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WOO

Цель бренда дизайнерской мебели Woo – сделать качественный дизайн доступным для каждого.

Экологическая мебель Woo / Фото инстаграм Woo

Основатель бренда Дмитрий Слинков отмечает, что при создании коллекций они, прежде всего, думают не о моде, а о качестве и практичности. Производитель делает акцент на натуральных материалах, поэтому их декоративные предметы могут служить годами.

Quiet Form

Основное направление работы бренда – посуда и декор из керамики. Его основатели Татьяна Иваницкая и Алексей Казаков считают, что даже такие вещи из повседневной жизни как вазы или тарелки должны быть наделены особой энергией и любовью.

Посуда от Quiet Form / Фото инстаграм Quiet Form

На выставке в Париже пара представила коллекции посуды из глины-песчаника Beton stoneware и из фарфора Allegro и Silk.