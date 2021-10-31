Заінтригований чоловік вирішив зв'язатися з агентом нерухомості. Це рішення стало першим кроком до грандіозного трирічного будівельного проєкту. Детальніше про перетворення – у нашій статті.

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Максвел Стюарт розповідає, що новина про продаж старого будинку прийшла до нього в період розлучення. Ідея купівлі занедбаного приміщення видалася привабливою з двох причин: по-перше, це стало чудовою можливістю відволіктися від судових процесів, по-друге, помешкання в районі західного Лондона дозволило чоловіку залишатися поряд зі своїм сином Джорджем, якому зараз 10 років.

Купівля та ремонт

Мешканець Лондона перетворив будиночок доглядача кладовища на стильне помешкання Максвел Стюарт та його наречена у відремонтованому домі / Фото The Wall Street Journal

47-річний Максвелл Стюарт заплатив 2,48 мільйона доларів за будиночок 1865 року.

Будиночок був зруйнований, – розповів чоловік, – у ньому не жили понад 5 років. Вартість була надзвичайно високою, але для мене унікальність цієї будівлі була поза межами оцінки вартості нерухомості у цьому районі.

Максвелл Стюарт залучив до роботи архітектора Саймона Гілла, який зайнявся ремонтом оригінального житла, розробкою та реалізацією прибудов, а також створенням цокольного поверху. Розмір будиночка, який становив 123 квадратні метри, збільшився до 497 "квадратів".

Щоб отримати дозволи на будівництво знадобилося майже 2 роки, робота розпочалася лише у листопаді 2017. Приблизна вартість робіт варіювалася від 1,65 – 2,48 мільйона доларів. У результаті чоловік заплатив 3,3 мільйона.

Нульовий поверх значно підвищив витрати, але дозволив розмістити в будинку винний льох, басейн, сауну і 2 гостьові спальні.

Будинок з відкритим плануванням у світлих тонах Будинок з відкритим плануванням у світлих тонах / Фото The Wall Street Journal

На щастя, враховуючи близькість цвинтаря, під час викопування цокольного поверху не було виявлено жодних кісток. Перепоховання людських останків ще більше б затримало здачу проєкту.

Так чи інакше, власник заїхав сюди у 2020 році.

Попри те, що проєкт виявився дорогим, новий вигляд будинку вражає: фасад повністю відреставровано, а для L-подібної прибудови використано такі ж матеріали, щоб підкреслити історичне значення споруди. Агенти з нерухомості зазначають, що зараз ціна будинку становить 8,26 мільйона доларів.

Мешканець Лондона перетворив будиночок доглядача кладовища на стильне помешкання Мешканець Лондона перетворив будиночок доглядача кладовища на стильне помешкання / Фото The Wall Street Journal

Люди часто запитують Максвелла, чи не виникає у нього страху, пов'язаного з тим, що будинок розташований на території кладовища. Але чоловік вважає, що це – хороша можливість жити посеред зелені, де люди вигулюють своїх собак, а не кадр з фільму жахів.