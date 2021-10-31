Заинтригованный мужчина решил связаться с агентом недвижимости. Это решение стало первым шагом к грандиозному трехлетнему строительному проекту. Детальнее о преобразованиях – в нашей статье.

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Максвелл Стюарт рассказывает, что новость о продаже старого дома пришла к нему в период развода. Идея покупки заброшенного помещения оказалась привлекательной по двум причинам: во-первых, это стало прекрасной возможностью отвлечься от судебных процессов, во-вторых, жилье в районе западного Лондона позволило мужчине оставаться рядом со своим сыном Джорджем, которому сейчас 10 лет.

Покупка и ремонт

Мешканець Лондона перетворив будиночок доглядача кладовища на стильне помешкання Максвелл Стюарт и его невеста в отремонтированном доме / Фото The Wall Street Journal

47-летний Максвелл Стюарт заплатил 2,48 миллиона долларов за домик 1865 года.

Домик был разрушен, – рассказал мужчина, – в нем не жили более 5 лет. Стоимость была очень высокой, но для меня уникальность этого здания была вне оценки стоимости недвижимости в этом районе.

Максвелл Стюарт привлек к работе архитектора Саймона Гилла, занявшегося ремонтом оригинального жилья, разработкой и реализацией пристроек, а также созданием цокольного этажа. Размер домика, составлявший 123 квадратных метра, увеличился до 497 "квадратов".

Чтобы получить разрешение на строительство, понадобилось почти 2 года, работа началась только в ноябре 2017 года. Приблизительная стоимость работ варьировалась от 1,65 – 2,48 миллиона долларов. В результате мужчина заплатил 3,3 миллиона.

Нулевой этаж значительно повысил расходы, но позволил разместить в доме винный погреб, бассейн, сауну и 2 гостевые спальни.

Будинок з відкритим плануванням у світлих тонах Дом с открытой планировкой в ​​светлых тонах / Фото The Wall Street Journal

К счастью, учитывая близость кладбища, при выкапывании цокольного этажа не было обнаружено никаких костей. Перезахоронение человеческих останков еще больше задержало бы сдачу проекта.

Так или иначе владелец заехал сюда в 2020 году.

Несмотря на то, что проект оказался дорогим, новый вид дома впечатляет: фасад полностью отреставрирован, а для L-образной пристройки использованы такие же материалы, чтобы подчеркнуть историческое значение сооружения. Агенты по недвижимости отмечают, что сейчас цена дома составляет 8,26 миллиона долларов.

Мешканець Лондона перетворив будиночок доглядача кладовища на стильне помешкання Житель Лондона превратил домик смотрителя кладбища в стильное помещение / Фото The Wall Street Journal

Люди часто спрашивают Максвелла, не возникает ли у него страха, связанного с тем, что дом расположен на территории кладбища. Но мужчина считает, что это хорошая возможность жить посреди зелени, где люди выгуливают своих собак, а не кадр из фильма ужасов.