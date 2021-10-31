Мешканець Лондона перетворив будиночок доглядача кладовища на стильне помешкання

Джастін Максвелл Стюарт часто вигулював собаку старим вікторіанським кладовищем, неподалік від орендованого будинку. У 2015 році він зауважив оголошення про продаж напівзруйновного будиночка в неоготичному стилі, який був збудований для доглядача території.

Заінтригований чоловік вирішив зв'язатися з агентом нерухомості. Це рішення стало першим кроком до грандіозного трирічного будівельного проєкту. Детальніше про перетворення – у нашій статті.

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Максвел Стюарт розповідає, що новина про продаж старого будинку прийшла до нього в період розлучення. Ідея купівлі занедбаного приміщення видалася привабливою з двох причин: по-перше, це стало чудовою можливістю відволіктися від судових процесів, по-друге, помешкання в районі західного Лондона дозволило чоловіку залишатися поряд зі своїм сином Джорджем, якому зараз 10 років.

Купівля та ремонт

Максвел Стюарт та його наречена у відремонтованому домі / Фото The Wall Street Journal

47-річний Максвелл Стюарт заплатив 2,48 мільйона доларів за будиночок 1865 року.

Будиночок був зруйнований, – розповів чоловік, – у ньому не жили понад 5 років. Вартість була надзвичайно високою, але для мене унікальність цієї будівлі була поза межами оцінки вартості нерухомості у цьому районі.

Максвелл Стюарт залучив до роботи архітектора Саймона Гілла, який зайнявся ремонтом оригінального житла, розробкою та реалізацією прибудов, а також створенням цокольного поверху. Розмір будиночка, який становив 123 квадратні метри, збільшився до 497 "квадратів".

Щоб отримати дозволи на будівництво знадобилося майже 2 роки, робота розпочалася лише у листопаді 2017. Приблизна вартість робіт варіювалася від 1,65 – 2,48 мільйона доларів. У результаті чоловік заплатив 3,3 мільйона.

Нульовий поверх значно підвищив витрати, але дозволив розмістити в будинку винний льох, басейн, сауну і 2 гостьові спальні.

Будинок з відкритим плануванням у світлих тонах / Фото The Wall Street Journal

На щастя, враховуючи близькість цвинтаря, під час викопування цокольного поверху не було виявлено жодних кісток. Перепоховання людських останків ще більше б затримало здачу проєкту.

Так чи інакше, власник заїхав сюди у 2020 році.

Попри те, що проєкт виявився дорогим, новий вигляд будинку вражає: фасад повністю відреставровано, а для L-подібної прибудови використано такі ж матеріали, щоб підкреслити історичне значення споруди. Агенти з нерухомості зазначають, що зараз ціна будинку становить 8,26 мільйона доларів.

Мешканець Лондона перетворив будиночок доглядача кладовища на стильне помешкання / Фото The Wall Street Journal

Люди часто запитують Максвелла, чи не виникає у нього страху, пов'язаного з тим, що будинок розташований на території кладовища. Але чоловік вважає, що це – хороша можливість жити посеред зелені, де люди вигулюють своїх собак, а не кадр з фільму жахів.