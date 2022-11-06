Щоб уникнути орендної плати: мешканець Нью-Йорка облаштував житло у кареті швидкої допомоги

Мешканець Нью-Йорка знайшов хитрий спосіб зекономити на орендній платі. Хлопець придбав автомобіль швидкої допомоги, де облаштував усі необхідні для життя зони.

25-річний Елайджа Янг заплатив за майбутнє мобільне житло 5 000 доларів. Авто продавали на сайті державного аукціону.

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Ремонт та економія

Після покупки автомобіля швидкої допомоги, Елайджа здійснив повний комплекс робіт. Зокрема почистив та відремонтував придбаний транспорт. На усі роботи знадобилося 15 000 доларів ма майже 6 місяців.

Наразі хлопець живе у мобільному домі та зазначає, що вкладені у трансформацію час та кошти окупилися за 4 місяці.



Фасад швидкої допомоги / Фото New York Post

Протягом року орендна плата по всьому Нью-Йорку злетіла до рекордно високого рівня. Люди, які виїхали із мегаполіса, повернулися сюди після приборкання пандемії COVID-19. За останніми даними, вартість оренди житла на Мангеттені у вересні досягла в середньому 4 022 доларів на місяць. Ця сума лише дещо менша за ту, яку віддав Янг за автомобіль.



Янг має можливість вирушити у подорож, залишаючися вдома / Фото New York Post

Ідея перетворити транспорт на житло прийшла до Елайджі на останньому курсі коледжу. Тоді хлопець переїхав до квартири-студії та виявив тут чорну плісняву, відсутність кондиціонера і гарячої води, а також зламаний холодильник. Відчуття, що він витрачає 1000 доларів на місяць, оплачуючи некомфортне житло, зміцнило його бажання інвестувати в мобільну квартиру.

Який вигляд має "швидка" сьогодні

Через специфіку авто, тут відносно багато місця для комфортного життя, а розумне планування дало можливість облаштувати тут усі необхідні зони. Усередині розміщений довгий вузький диван, який трансформується у повнорозмірне ліжко. Щоб зекономити місце, Янг облаштував зони для зберігання зовні.

Також є мініхолодильник, спроєктована комора з полицями для спецій та випивки, а також місце для зберігання посуду. Облаштована тут і робоча зона, а для електроприводів Янг використовує спеціальні генератори.

Як свідчать фото, у новій квартирі на колесах навіть знайшлося місце для знімного туалету та душевої кабіни із гарячою водою.

Який вигляд має перетворена у житло "швидка" – Фото New York Post

Зараз Янг припаркований у Нью-Йорку, але він розповідає, що має можливість припаркуватися будь-де. І це ще одна перевага такого формату житла.