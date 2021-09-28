Мешканці елітного хмарочоса в Нью-Йорку судяться із забудовником: деталі конфлікту

Правління кондомініуму одного з найвищих хмарочосів Нью-Йорку, подало позов до забудовників про будівельні та проєктні дефекти. Мешканці скандальної будівлі скаржаться на затоплення, несправність ліфтів та регулярні перебої з електрикою.

Жителі елітного житла вимагають відшкодування в розмірі 125 мільйонів доларів. Вони стверджують, що їх квартири регулярно затоплює. Крім того, там неможливо жити через нестерпний шум, спровокований "розгойдуванням" будівлі та несправні ліфти.

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Приводом для недавнього позову став другий за 3 роки вибух електрики, через що мешканці залишилися без світла та систем кондиціонування. В скарзі йдеться про те, що підрядник помилково просвердлив електричну проводку. Ремонт обійшовся в 1,5 мільйона доларів.

Хмарочос висотою майже 130 метрів квадратних вперше потрапив в скандал у лютому, коли журналісти видання Times поговорили з мешканцями, які озвучили чимало претензій до якості споруди. Зараз вони вимагають компенсації, яка включає кошторисну вартість ремонту 1500 будівельних і проєктних дефектів, які були виявлені інженерною фірмою, найнятою радою директорів кондомініуму. Ця сума може зростати.

Вид на Нью-Йорк з вікна апартаментів/ Фото architizer

Побудований у 2015 році з прогнозованою вартістю 3,1 мільярда доларів, цей хмарочос мав стати піком розвитку елітних кондомініумів в місті. Зазначалося, що серед покупців був саудівський магнат Фаваз Алхокайр, який купив квартиру на 96-му поверсі за 88 мільйонів доларів; член сім'ї Бекманн, яка володіє брендом Jose Cuervo Tequila та Дженніфер Лопес, яка продала квартиру вже через рік.

Через проблеми з сантехнікою апартаменти неодноразово затоплювало / Фото architizer

125-квартирний будинок майже розпродано. Продажі сповільнила інформація, яка з'явилася в лютому. Зараз на продаж виставлено 11 квартир: від 7 мільйонів доларів за двокімнатну квартиру на першому поверсі до 169 мільйонів доларів за пентхаус.