Жители элитного жилья требуют возмещения в размере 125 миллиона долларов. Они утверждают, что их квартиры регулярно затапливает. Кроме того, там невозможно жить из-за невыносимого шума, спровоцированного "раскачкой" здания и неисправных лифтов.

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Поводом для недавнего иска стал второй за 3 года взрыв электричества, из-за чего жители остались без света и систем кондиционирования. В жалобе говорится, что подрядчик ошибочно просверлил электрическую проводку. Ремонт обошелся в 1,5 миллиона долларов.

Небоскреб высотой почти 130 метров квадратных впервые попал в скандал в феврале, когда журналисты издания Times поговорили с жителями, которые озвучили претензии к качеству сооружения. Сейчас они требуют компенсации, включая сметную стоимость ремонта 1500 строительных и проектных дефектов, выявленных инженерной фирмой, нанятой советом директоров кондоминиума. Эта сумма может возрастать.

Вид на Нью-Йорк из окна апартаментов / Фото architizer

Построен в 2015 году с прогнозируемой стоимостью 3,1 миллиарда долларов, этот небоскреб должен был стать пиком развития элитных кондоминиумов в городе. Отмечалось, что среди покупателей был саудовский магнат Фаваз Алхокайр, который купил квартиру на 96-м этаже по 88 миллионов долларов; член семьи Бекманн, которая владеет брендом Jose Cuervo Tequila, а также Дженнифер Лопес, которая продала квартиру уже через год.

Из-за проблем с сантехникой апартаменты неоднократно затапливало / Фото architizer

125-квартирный дом почти распродан. Продажи замедлила информация, появившаяся в феврале. Сейчас на продажу выставлено 11 квартир: от 7 миллионов долларов за двухкомнатную квартиру на первом этаже до 169 миллионов долларов за пентхаус.