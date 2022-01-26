Нововведення стосується тих багатоквартирних будинків, які ще не визначилися із формою управління та не провели відповідний конкурс до 1 травня 2021 року.

До теми ОСББ чи керуюча компанія: як не помилитися при виборі управління багатоквартирного будинку

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №6103

Цим законопроєктом встановлюється строк, протягом якого ОМС має обов’язково провести конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків. Адже чинним законодавством цей строк не визначено,

– зазначила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

Вона наголосила, що зараз у багатьох багатоквартирних будинках співвласники займають інертну позицію – там не створено ОСББ та не обрано управителя.

Проте це важливо, адже управитель забезпечує належне утримання спільного майна, прибудинкової території, займається задоволенням господарсько-побутових потреб мешканців,

– наголосила заступниця Міністра.

Що передбачено законопроєктом: