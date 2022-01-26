Мешканців багатоквартирних будинків зобов'яжуть призначити управителів
Відповідний законопроєкт пройшов перше читання. Документ зобов'язує провести конкурс із призначення управителів багатоквартирних будинків до 1 березня 2022 року.
Нововведення стосується тих багатоквартирних будинків, які ще не визначилися із формою управління та не провели відповідний конкурс до 1 травня 2021 року.
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Цим законопроєктом встановлюється строк, протягом якого ОМС має обов’язково провести конкурс з призначення управителів багатоквартирних будинків. Адже чинним законодавством цей строк не визначено,
– зазначила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.
Вона наголосила, що зараз у багатьох багатоквартирних будинках співвласники займають інертну позицію – там не створено ОСББ та не обрано управителя.
Проте це важливо, адже управитель забезпечує належне утримання спільного майна, прибудинкової території, займається задоволенням господарсько-побутових потреб мешканців,
– наголосила заступниця Міністра.
Що передбачено законопроєктом:
- у разі, коли конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку не було проведено до 1 травня 2021 року, виконавчий орган відповідної місцевої ради зобов’язаний оголосити та провести відповідний конкурс не пізніше 1 березня 2022 року;
- конкурс необхідно провести у тих будинках, у яких не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, а співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком.