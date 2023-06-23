Нещодавно збудоване житло площею 77 квадратних футів розташоване на 5 акрах у Лютері. Його продають за 314 тисяч доларів.

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Металевий будинок, який витримає усі негоди

Будинок вміщує одну спальню та одну ванну кімнату. Інтер'єр помешкання дуже гарний, хоча зовні це не помітно. Спочатку його планували здавати в оренду. Проте власник передумав і вирішив продати житло.

З боків будинок зовсім непривабливий / Фото Flow Photos

Також поруч є підземний притулок від негоди, який може вмістити 10 осіб. Але й саме житло збудували таким чином, що воно захистить від будь-якої негоди.

Інтер'єр просто неймовірний / Фото Flow Photos

"Це просто унікальна інженерна споруда. У ньому немає зайвого місця. Тут кожен квадратний метр використали максимально ефективно", – пояснює агент з нерухомості.

Нові власники можуть збудувати поруч ще один будинок. На це є відповідний дозвіл.