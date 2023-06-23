Недавно построенное жилье площадью 77 квадратных футов расположено на 5 акрах в Лютере. Его продают за 314 тысяч долларов.

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Металлический дом, который выдержит все непогоды

Дом вмещает одну спальню и одну ванную. Интерьер дома очень хорош, хотя внешне это не заметно. Сначала его планировали сдавать в аренду. Однако владелец передумал и решил продать жилье.

По бокам дом совсем неприглядный / Фото Flow Photos

Также рядом есть подземное убежище от непогоды, которое может вместить 10 человек. Но и самое жилье построили таким образом, что оно защитит от любой непогоды.

Интерьер просто невероятный / Фото Flow Photos

"Это просто уникальное инженерное сооружение. В нем нет лишнего места. Здесь каждый квадратный метр использовали максимально эффективно", – объясняет агент по недвижимости.

Новые владельцы могут построить рядом еще один дом. На это есть соответствующее разрешение.