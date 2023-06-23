Таке можна побачити рідко: на ринку з'явився ефектний металевий будинок
Джерело:Realtor
Цей вузький та довгий металевий будинок в Оклахомі справляє неоднозначне враження. Він зовсім не схожий на інші.
Нещодавно збудоване житло площею 77 квадратних футів розташоване на 5 акрах у Лютері. Його продають за 314 тисяч доларів.
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Металевий будинок, який витримає усі негоди
Будинок вміщує одну спальню та одну ванну кімнату. Інтер'єр помешкання дуже гарний, хоча зовні це не помітно. Спочатку його планували здавати в оренду. Проте власник передумав і вирішив продати житло.
Також поруч є підземний притулок від негоди, який може вмістити 10 осіб. Але й саме житло збудували таким чином, що воно захистить від будь-якої негоди.
Інтер'єр просто неймовірний / Фото Flow Photos
"Це просто унікальна інженерна споруда. У ньому немає зайвого місця. Тут кожен квадратний метр використали максимально ефективно", – пояснює агент з нерухомості.
Нові власники можуть збудувати поруч ще один будинок. На це є відповідний дозвіл.