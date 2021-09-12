На межі з небом: останні тенденції у будівництві хмарочосів

Хмарочоси стали символом інновацій у будівництві та людського прогресу. Проте навіть тут за крайні кілька років відбулося чимало змін та нововведень.

За однією із версій, перший хмарочос з’явився у Чикаго у 1885 році. Висота будинку становила 42 метри, що дорівнювало 10 поверхам. З того часу висота висотних споруд змінилася до небачених розмірів, принципи та тенденції у будівництві також зазнали трансформацій.

Буде цікаво Планування квартири: як обрати зручний варіант

Перегони до неба

За останні кілька років у всьому світі почалося прискорення висотного будівництва. Архітектори тепер можуть досягти рекордних висот завдяки досягненням у конструкторській інженерії та більш складній інфраструктурі ліфтів.

У 2019 році в цьому світі було завершено рекордну кількість супертолів, які мали висоту понад 300 метрів.

Скляні фасади

Повністю скляні фасади – це обличчя сучасного хмарочосу. Вісім із десяти найвищих хмарочосів у світі, включаючи Бурдж-Халіфу та Шанхайську вежу, "обгорнуті" великими скляними конструкціями.

Захопливі споруди / Фото Dezeen

Змішане призначення

За останні 20 років архітектори переключили свою увагу з проєктування монофункціональних хмарочосів на вежі змішаного призначення. Тут часто зустрічаються комерція, приватні апартаменти, офіси та загальнодоступні культурні об'єкти.

Неймовірна форма / Фото Dezeen

"Худі" хмарочоси

Кількість "худих" хмарочосів, які ще називають вежами-олівцями, також зросла у всьому світі. Такі хмарочоси, як правило, містять квартири та будуються в містах, де мало землі, доступної для будівництва.

Чарівні проєкти / Фото Dezeen

Вільні форми

Експериментуючи з шириною хмарочосів, архітектори також кинули виклик традиції прямолінійних хмарочосів, вибравши натомість круглі, викривлені та аморфні форми.

Деякі з найбільш незвичайних прикладів можна знайти в Китаї, де італійський архітектор Джозеф ді Паскуале спроєктував хмарочос у формі пампушки, а студія OMA завершила роботу штаб-квартири відеоспостереження з кутовою петлею.

Неймовірна велич / Фото Dezeen

Пов’язані вежі та небесні мости

Поєднання хмарочосів з висотними небесними мостами ще одна суттєва тенденція, яка розцвіла за останні роки.

Небесні мости – це термін для опису замкнених споруд, розташованих принаймні на шести поверхах над землею, щоб фізично з'єднати дві або більше окремих будівель.

Особливі конструкції / Фото Dezeen

Вертикальні ліси

За останнє десятиліття тенденція включення зелені у багатоповерхівки прижилася у містах по всьому світу. Це чудово допомагає з’єднати мешканців міст з природою. Також тренд сприяє популяризації біорізноманіття, покращенню якості повітря та створенню островів охолодження.

Ліс серед магаполісу / Фото Dezeen