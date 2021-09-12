По одной из версий, первый небоскреб появился в Чикаго в 1885 году. Высота здания составляла 42 метра, что равно 10 этажам. С тех пор высота сооружений изменилась до невиданных размеров, принципы и тенденции в строительстве также подверглись трансформации.

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Гонки в небо

За последние несколько лет во всем мире началось ускорение высотного строительства. Архитекторы теперь могут достичь рекордных высот благодаря достижениям в конструкторской инженерии и более сложной инфраструктуре лифтов.

В 2019 году в мире было завершено рекордное количество супертолов, которые имели высоту более 300 метров.

Стеклянные фасады

Полностью стеклянные фасады – это лицо современного небоскреба. Восемь из десяти самых высоких небоскребов в мире, включая Бурдж-Халифа и Шанхайскую башню, "обернуты" большими стеклянными конструкциями.

Увлекательные сооружения / Фото Dezeen

Смешанное назначение

За последние 20 лет архитекторы переключили свое внимание с проектирования монофункциональных небоскребов на башни смешанного назначения. Здесь часто встречаются коммерция, частные апартаменты, офисы и общедоступные культурные объекты.

Невероятная форма / Фото Dezeen

"Худые" небоскребы

Количество "худых" небоскребов, которые еще называют башнями-карандашами, также выросла во всем мире. Такие небоскребы, как правило, имеют квартиры, их и строят в городах, где мало земли, доступной для строительства.

Волшебные проекты / Фото Dezeen

Свободные формы

Экспериментируя с шириной небоскребов, архитекторы также бросили вызов традиции прямолинейных небоскребов, выбрав вместо их круглые, искривленные и аморфные формы.

Некоторые из самых необычных примеров можно найти в Китае, где итальянский архитектор Джозеф ди Паскуале спроектировал небоскреб в форме пончика, а студия OMA завершила работу штаб-квартиры видеонаблюдения с угловой петлей.

Невероятное величие / Фото Dezeen

Связанные башни и небесные мосты

Сочетание небоскребов с высотными небесными мостами еще одна существенная тенденция, расцвела за последние годы.

Небесные мосты – это термин для описания замкнутых сооружений, расположенных по крайней мере на шести этажах над землей, чтобы физически соединить два или более отдельных зданий.

Особые конструкции / Фото Dezeen

Вертикальные леса

За последнее десятилетие тенденция включения зелени в многоэтажки прижилась в городах по всему миру. Это прекрасно помогает соединить жителей городов с природой. Также тренд способствует популяризации биоразнообразия, улучшению качества воздуха и созданию островов охлаждения.

Лес среди магаполиса / Фото Dezeen