Дівчина черпала натхнення у пінтересті та створювала візуалізації за допомогою штучного інтелекту. Вона справді попрацювала над дизайном, створивши зокрема вигнуті стіни з рідкого скловолокна та марокканського тиньку.

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Американка займається переоблаштуванням професійно

Всередині будинку на колесах є кілька прихованих елементів, які можна назвати геніальними дизайнерськими рішеннями. Адже в обмеженому просторі важко помістити все необхідне. Відомо, що лавки спереду перетворюються на друге ліжко, а під сходами розміщене таємне сховище.



Стильний кухонний куточок / Фото Abbe Minor

На переобладнання та меблі Мінор витратила досить багато – 140 тисяч доларів. Проте дівчина не шкодує про це, бо тепер фургон оцінюється у 235 тисяч доларів.

Мені насправді байдуже, чого хоче ринок, і скільки грошей я витрачу. Просто збираюся створити щось, чого ще ніколи не було зроблено раніше. Це найкраще відчуття, коли можеш створити простір, що змушує когось щось відчувати,

– поділилася Мінор.



Сучасні меблі та техніка / Фото Abbe Minor

Цікаво, що для дівчини це не просто захоплення, а робота. Свій перший фургон вона разом з тодішнім хлопцем перетворила на житло ще в коледжі. Вже тоді багато людей цікавилися купівлею будиночка на колесах, а зараз попит ще більший.

За один переобладнаний мікроавтобус Мінор заробляє близько 60 тисяч доларів. Цю суму можна порівняти з річною зарплатою звичайного американця.