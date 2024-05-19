Девушка черпала вдохновение в пинтересте и создавала визуализации с помощью искусственного интеллекта. Она действительно поработала над дизайном, создав в частности изогнутые стены из жидкого стекловолокна и марокканской штукатурки.

Обратите внимание Покупка квартиры в новостройке: что нужно знать об акте приема-передачи жилья

Американка занимается переоборудованием профессионально

Внутри дома на колесах есть несколько скрытых элементов, которые можно назвать гениальными дизайнерскими решениями. Ведь в ограниченном пространстве трудно поместить все необходимое. Известно, что скамейки спереди превращаются во вторую кровать, а под лестницей размещено тайное хранилище.



Стильный кухонный уголок / Фото Abbe Minor

На переоборудование и мебель Минор потратила достаточно много – 140 тысяч долларов. Однако девушка не жалеет об этом, потому что теперь фургон оценивается в 235 тысяч долларов.

Мне на самом деле безразлично, чего хочет рынок, и сколько денег я потрачу. Просто собираюсь создать что-то, чего еще никогда не было сделано раньше. Это лучшее ощущение, когда можешь создать пространство, что заставляет кого-то что-то чувствовать,

– поделилась Минор.



Современная мебель и техника / Фото Abbe Minor

Интересно, что для девушки это не просто увлечение, а работа. Свой первый фургон она вместе с тогдашним парнем превратила в жилье еще в колледже. Уже тогда многие люди интересовались покупкой домика на колесах, а сейчас спрос еще больше.

За один переоборудованный микроавтобус Минор зарабатывает около 60 тысяч долларов. Эту сумму можно сравнить с годовой зарплатой обычного американца.