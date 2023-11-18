Де не можна ставити мікрохвильовку на кухні: три місця-табу

Вирішуючи, куди поставити мікрохвильову піч на кухні, слід врахувати кілька ключових нюансів. Наприклад, варто пам'ятати, що це електричний прилад, і він не може стояти близько до вологого місця.

В ідеалі мікрохвильова піч має стояти в тому місці, куди легко дістатися всім, хто нею буде користуватися. Однак це не все, що треба знати про розташування мікрохвильовки. У деяких місцях її краще взагалі не ставити.

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Над плитою

Цей варіант розміщення мікрохвильової печі має свої недоліки. По-перше, це ускладнює очищення мікрохвильовки. По-друге, тягнутися вгору над гарячою плитою, щоб дістати їжу з мікрохвильової печі, може бути небезпечно.

Окрім того, близькість до плити може з часом пошкодити вашу мікрохвильову піч. "Тепло та пара від приготування їжі можуть зашкодити компонентам мікрохвильової печі та, вірте, чи ні, загальній продуктивності. Мікрохвильову піч краще розташувати в прохолодному провітрюваному місці якомога далі від прямих джерел тепла", – кажуть фахівці.

Іншим недоліком розміщення мікрохвильової печі над плитою є те, що вона більше забруднюється. На мікрохвильовку можуть потрапляти бризки жиру й залишки їжі. Це хіба додаткова робота.

Поруч зі спеціями

"Багато людей не знають, що спеції не можна тримати біля мікрохвильової печі (або духовки), оскільки тепло, що випромінюється, може висушити природні олії в спеціях. За таких умов вони втрачають смак і запах", – говорять експерти.

У цьому випадку краще знайти надійне місце для зберігання спецій. Ним може бути суха й темна шухляда. Якщо місця в шухлядах немає, тоді знайдіть нове місце для мікрохвильової.

Близько до раковини

Ми всі інстинктивно знаємо, що електричні прилади та вода не сумісні. Та знати недостатньо – потрібно дотримуватися цієї істини. Перевірте, чи ваша мікрохвильовка стоїть не надто близько до раковини чи посудомийної машини.

"Вода та вологість можуть завдати шкоди електричним компонентам мікрохвильової печі та підвищити ризик пошкодження чи несправності", – наголошують фахівці.