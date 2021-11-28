Міла Йовович продала один із своїх будинків в Лос-Анджелесі

Міла Йовович та її чоловік режисер Пол Андерсон жили у цьому будинку у 2000-х роках. Після переїзду у розкішніше житло, пара здавала його в оренду.

Будинок коштував новому власнику 4,6 мільйона доларів. Відомо, що у 2003 році його було придбано за більш ніж 2,2 мільйона доларів.

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Що відомо про будинок

Будинок знаходиться в місті Беверлі-Хіллз. Сім'я Йовович володіла ним протягом 18 років. Чоловік актриси – режисер Пол Андерсон, придбав нерухомість ще у 2003 році. Як показують звіти, вже за кілька місяців після весілля, він переписав житло на актрису.

Пара проживала тут у середині 2000-х років, після чого переїхала в розкішніший будинок у тому ж районі.

Фасад проданого будинку / Фото Dirt

Оскільки будинок ніколи не виставляли на офіційний продаж, фотографій інтер'єру та конкретних описів немає. Відомо, що особняк був збудований у 1960-х роках, проте через 30 років, його реконструювали.

До нового власника будинок площею 390 квадратних метрів, перейшов із чотирма спальнями. До кожної із них примикає власна ванна кімната. На ділянці також є гараж на дві машини, басейн та сад.