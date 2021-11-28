Дом обошелся новому владельцу в 4,6 миллиона долларов. Известно, что в 2003 году он был приобретен за более чем 2,2 миллиона долларов.

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Что известно о доме

Дом находится в городе Беверли-Хиллз. Семья Йовович владела им в течение 18 лет. Муж актрисы – режиссер Пол Андерсон, купил недвижимость еще в 2003 году. Как показывают отчеты, уже через несколько месяцев после свадьбы он переписал жилье на актрису.

Пара проживала здесь в середине 2000-х годов, после чего переехала в более роскошный дом в том же районе.

Фасад проданного дома / Фото Dirt

Поскольку дом никогда не выставлялся на официальную продажу, фотографий интерьера и конкретных описаний нет. Известно, что особняк был построен в 1960-х годах, однако через 30 лет его реконструировали.

К новому владельцу дом площадью 390 квадратных метров перешел с четырьмя спальнями. К каждой из них примыкает собственная ванная. На участке есть гараж на две машины, бассейн и сад.