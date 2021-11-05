Оскільки поточна Програма іпотеки пожвавила ринок нерухомості, Міністерство фінансів працює над новим інструментом, який зробить житло ще доступнішим. Детальніше про його особливості – далі.

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Що відомо про новий фінансовий лізинг

Міністерство фінансів планує запустити новий інструмент кредитування житла / Фото Pexels

Юрій Драганчук розповів, що невдовзі в Україні з'явиться фінансовий лізинг під 5%.

Інструмент створять в рамках нової державної компанії "Укрфінжитло". За словами заступника міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, фінансовий лізинг під 5%, дасть змогу людям, що працюють в бюджетній сфері та отримують менші зарплати, придбати пільгове житло. Насамперед це стосується вчителів та лікарів.

Держава має забезпечити цих людей житлом. Найближчим часом ми анонсуємо запуск і перші іпотечні договори, – додав Драганчук.

На цьому тижні стало відомо, що в рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" було підписано 1027 кредитних договорів на загальну суму понад 888 мільйонів гривень як на первинному (24,14%), так і вторинному (75,86%) ринках.

У Програмі задіяно 23 регіони, у тому числі місто Київ.