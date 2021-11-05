Поскольку текущая программа ипотеки оживила рынок недвижимости, Министерство финансов работает над новым инструментом, который сделает жилье еще более доступным. Подробнее об его особенностях – дальше.

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Что известно о новом финансовом лизинге

Министерство финансов планирует запустить новый инструмент кредитования жилья / Фото Pexels

Юрий Драганчук рассказал, что в скором времени у Украине появится финансовый лизинг под 5%.

Инструмент будет создан в рамках новой государственной компании "Укрфинжилье". По словам заместителя министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции, финансовый лизинг под 5% позволит людям, работающим в бюджетной сфере и получающим меньшие зарплаты, приобрести льготное жилье. В первую очередь это касается учителей и врачей.

Государство должно обеспечить этих людей жильем. В ближайшее время мы анонсируем запуск и первые ипотечные договоры, – добавил Драганчук.

На этой неделе стало известно, что в рамках госпрограммы "Доступная ипотека 7%" было подписано 1027 кредитных договоров на общую сумму более 888 миллионов гривен как на первичном (24,14%), так и на вторичном (75,86%) рынках.

В программе задействовано 23 региона, в том числе город Киев.