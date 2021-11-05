Мінфін запустить новий інструмент кредитування житла: хто отримає пільги

Міністерство фінансів планує запустити новий інструмент кредитування житла. Про це в ході підписання 1000 договору за державною програмою "Доступна іпотека 7%" повідомив заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, голова ради Фонду розвитку підприємництва Юрій Драганчук.

Оскільки поточна Програма іпотеки пожвавила ринок нерухомості, Міністерство фінансів працює над новим інструментом, який зробить житло ще доступнішим. Детальніше про його особливості – далі.

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Що відомо про новий фінансовий лізинг

Міністерство фінансів планує запустити новий інструмент кредитування житла / Фото Pexels

Юрій Драганчук розповів, що невдовзі в Україні з'явиться фінансовий лізинг під 5%.

Інструмент створять в рамках нової державної компанії "Укрфінжитло". За словами заступника міністра фінансів України з питань європейської інтеграції, фінансовий лізинг під 5%, дасть змогу людям, що працюють в бюджетній сфері та отримують менші зарплати, придбати пільгове житло. Насамперед це стосується вчителів та лікарів.

Держава має забезпечити цих людей житлом. Найближчим часом ми анонсуємо запуск і перші іпотечні договори, – додав Драганчук.

На цьому тижні стало відомо, що в рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" було підписано 1027 кредитних договорів на загальну суму понад 888 мільйонів гривень як на первинному (24,14%), так і вторинному (75,86%) ринках.

У Програмі задіяно 23 регіони, у тому числі місто Київ.