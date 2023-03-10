Мінімалізм очолює усі модні списки інтер'єрів в наш час. Тому не даремним є вислів, що "краса в простих речах".

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Що таке мінімалізм в інтер'єрі

Раніше стиль асоціювався з білим кольором і простором нежитлових приміщень. Однак зараз мінімалізм зазнав зміни і став затишнішим й таким, що передає індивідуальний стиль мешканця. Основні риси залишилися колишніми:

функціональність – предмети не мають бути лише декоративними;

прості лінії – вітається геометрія і лаконічні форми;

переважні натуральні кольори.

Головне – продумане планування. Кожен елемент має вміщувати все необхідне, залишивши при цьому якомога більше вільного простору.

Цікаві ідеї для лаконічної ванної кімнати

Найкраще робити ванну в чорно-білих кольорах. Чим менше текстилю і відтінків ви використовуєте, тим спокійнішою та простішою буде кімната.

Ванна кімната в чорно-білих кольорах / Фото Unsplash

Підлогове покриття має бути гладким і однорідним, без візерунків і дрібних деталей. Надавайте перевагу керамічній плитці і натуральному каменю. Вибирайте закриті системи зберігання, вбудовані меблі і техніку. Ховайте труби і дроти в стінах.

Використовуйте мінімум дрібних декоративних речей. Можна підібрати акуратний кошик і зберігати дрібниці там. Купіть кілька однакових дозаторів без декору і наливайте в них шампунь, гель для душу і рідке мило; вибирайте однакові рушники. Дотримуючись цих правил, ви створите сучасну, стильну і затишну ванну кімнату.