Минимализм возглавляет все модные списки интерьеров в наше время. Поэтому не напрасным есть выражение, что "красота в простых вещах".

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Что такое минимализм в интерьере

Раньше стиль ассоциировался с белым цветом и пространством нежилых помещений. Однако сейчас минимализм претерпел изменения и стал более уютным и передающим индивидуальный стиль жителя. Основные черты остались прежними:

функциональность – предметы не должны быть только декоративными;

простые линии – приветствуется геометрия и лаконичные формы;

предпочтительны натуральные цвета.

Главное – продуманная планировка. Каждый элемент должен вместить все необходимое, оставив при этом больше свободного пространства.

Интересные решения для лаконичной ванной комнаты

Лучше всего делать ванную в черно-белых цветах. Чем меньше текстиля и оттенков вы используете, тем спокойнее и проще будет комната.

Ванная комната в черно-белых цветах / Фото Unsplash

Напольное покрытие должно быть гладким и однородным, без узоров и мельчайших деталей. Предпочитайте керамическую плитку и натуральный камень. Выбирайте закрытые системы хранения, встроенную мебель и технику. Прячьте трубы и провода в стенах.

Используйте минимум мельчайших декоративных вещей. Можно подобрать аккуратную корзину и хранить мелочи там. Купите несколько одинаковых дозаторов без декора и наливайте в них шампунь, гель для душа и жидкое мыло; выбирайте одинаковые полотенца. Следуя этим правилам, вы создадите современную, стильную и уютную ванную.