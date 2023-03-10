Ванна кімната в стилі мінімалізм: ідеї дизайну, які завжди будуть актуальні
Джерело:room to do
Мінімалізм – це не лише популярний стиль дизайну. Він також практичний і затишний. Особливо це стосується ванної кімнати, де важливо мати вільний простір.
Мінімалізм очолює усі модні списки інтер'єрів в наш час. Тому не даремним є вислів, що "краса в простих речах".
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Що таке мінімалізм в інтер'єрі
Раніше стиль асоціювався з білим кольором і простором нежитлових приміщень. Однак зараз мінімалізм зазнав зміни і став затишнішим й таким, що передає індивідуальний стиль мешканця. Основні риси залишилися колишніми:
- функціональність – предмети не мають бути лише декоративними;
- прості лінії – вітається геометрія і лаконічні форми;
- переважні натуральні кольори.
Головне – продумане планування. Кожен елемент має вміщувати все необхідне, залишивши при цьому якомога більше вільного простору.
Цікаві ідеї для лаконічної ванної кімнати
Найкраще робити ванну в чорно-білих кольорах. Чим менше текстилю і відтінків ви використовуєте, тим спокійнішою та простішою буде кімната.
Підлогове покриття має бути гладким і однорідним, без візерунків і дрібних деталей. Надавайте перевагу керамічній плитці і натуральному каменю. Вибирайте закриті системи зберігання, вбудовані меблі і техніку. Ховайте труби і дроти в стінах.
Використовуйте мінімум дрібних декоративних речей. Можна підібрати акуратний кошик і зберігати дрібниці там. Купіть кілька однакових дозаторів без декору і наливайте в них шампунь, гель для душу і рідке мило; вибирайте однакові рушники. Дотримуючись цих правил, ви створите сучасну, стильну і затишну ванну кімнату.