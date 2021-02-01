Мінімалізм став одним з найбільш затребуваних стилів дизайну інтер'єру останніми роками. Це пов'язано з його легкістю і лаконічністю.

Джерело: 24 канал

Чому ідеї мінімалізму слід використовувати в будь-якому інтер'єрі квартир і будинків, розповідає 24 канал.

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Універсальність

Ідеї мінімалізму закликають використовувати в інтер'єрі лише універсальні речі. Це те, що не лише красиво, але і функціонально. Важливо купувати ті предмети, які впишуться в приміщення і не вийдуть з моди.

Підбирайте лише ті речі, які не будуть заважати очам / Фото legko

Екологічність та актуальність

Ще одна особливість мінімалізму – невелика кількість меблів і інших предметів. Нові елементи купуються дуже вибірково, часто – замість чогось старого. Таким чином, інтер'єр не захаращується, а речі підбираються якісні, екологічні і довговічні.

Використовуючи ідеї мінімалізму, можна зробити житло просторим і чистим​ / Фото remoo

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Візуальний шум

Стилю мінімалізм характерно закрите зберігання, які дозволяє заховати все зайве. Для цього підійде гардеробна, містка шафа або великий комод. У такому випадку всі дрібні предмети заберуться і інтер'єр буде виглядати свіжим і просторим.

Уникайте непотрібних деталей – приміщення буде виглядати просторо / Фото topdom

Релакс і відпочинок

Стиль мінімалізм особливо полюбився власникам житла завдяки своїй простоті. Він не рясніє яскравими кольорами і помітними деталями, не притягаю увагу. Створена мінімалізмом атмосфера дозволяє, приходячи додому з роботи, розслабитися після трудового дня і відпочити.

Всі перераховані ідеї мінімалізму відмінно підійдуть для будь-якого стилю житла. Адже затишок і комфорт створити просто, головне – не перестаратися.