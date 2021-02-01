Какие идеи минимализма можно использовать в любом интерьере: 4 приема
Минимализм стал одним из самых востребованных стилей дизайна интерьера в последние годы. Это связано с его легкостью и лаконичностью.
Источник: 24 канал
Почему идеи минимализма следует использовать в любом интерьере квартир и домов, рассказывает 24 канал.
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Универсальность
Идеи минимализма призывают использовать в интерьере только универсальные вещи. Это то, что не только красиво, но и функционально. Важно приобретать те предметы, которые впишутся в помещение и не выйдут из моды.
Подбирайте только те вещи, которые не будут мешать глазам / Фото legko
Экологичность и актуальность
Еще одна особенность минимализма – небольшое количество мебели и прочих предметов. Новые элементы покупаются очень избирательно, часто – взамен чего-то старого. Таким образом, интерьер не захламляется, а вещи подбираются качественные, экологичные и долговечные.
Используя идеи минимализма, можно сделать просторное и чистое жилье / Фото remoo
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Визуальный шум
Стилю минимализм характерно закрытое хранение, которые позволяет спрятать все лишнее. Для этого подойдет гардеробная, вместительный шкаф или большой комод. В таком случае все мелкие предметы уберутся и интерьер будет выглядеть свежо и просторно.
Избегайте ненужных деталей – помещение будет выглядеть просторно / Фото topdom
Релакс и отдых
Стиль минимализм особо полюбился владельцам жилья благодаря своей простоте. Он не пестрит яркими цветами и броскими деталями, не притягивает внимание. Созданная минимализмом атмосфера позволяет, приходя домой с работы, расслабиться после трудового дня и отдохнуть.
Все перечисленные идеи минимализма отлично подойдут для любого стиля жилья. Ведь уют и комфорт создать просто, главное – не переусердствовать.
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