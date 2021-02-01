Минимализм стал одним из самых востребованных стилей дизайна интерьера в последние годы. Это связано с его легкостью и лаконичностью.

Источник: 24 канал

Почему идеи минимализма следует использовать в любом интерьере квартир и домов, рассказывает 24 канал.

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Универсальность

Идеи минимализма призывают использовать в интерьере только универсальные вещи. Это то, что не только красиво, но и функционально. Важно приобретать те предметы, которые впишутся в помещение и не выйдут из моды.

Подбирайте только те вещи, которые не будут мешать глазам / Фото legko

Экологичность и актуальность

Еще одна особенность минимализма – небольшое количество мебели и прочих предметов. Новые элементы покупаются очень избирательно, часто – взамен чего-то старого. Таким образом, интерьер не захламляется, а вещи подбираются качественные, экологичные и долговечные.

Используя идеи минимализма, можно сделать просторное и чистое жилье / Фото remoo

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Визуальный шум

Стилю минимализм характерно закрытое хранение, которые позволяет спрятать все лишнее. Для этого подойдет гардеробная, вместительный шкаф или большой комод. В таком случае все мелкие предметы уберутся и интерьер будет выглядеть свежо и просторно.

Избегайте ненужных деталей – помещение будет выглядеть просторно / Фото topdom

Релакс и отдых

Стиль минимализм особо полюбился владельцам жилья благодаря своей простоте. Он не пестрит яркими цветами и броскими деталями, не притягивает внимание. Созданная минимализмом атмосфера позволяет, приходя домой с работы, расслабиться после трудового дня и отдохнуть.

Все перечисленные идеи минимализма отлично подойдут для любого стиля жилья. Ведь уют и комфорт создать просто, главное – не переусердствовать.