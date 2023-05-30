Мінімалістичні спальні завжди будуть в тренді. З усіх кімнат у домі мінімалізм завжди найкраще підходить для спальні. Ви хочете, щоб ваша спальня була простою, спокійною, але розкішною, вільною від безладу. Це і є суть мінімалізму.

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Останнім часом виникло багато видів мінімалізму, окрім одного тільки традиційного. Наприклад, ви можете зробити спальню в мінімалістичному пляжному стилі чи в стилі м'якого мінімалізму, теплого мінімалізму тощо.

Ці спальні є ідеальним прикладом того, що мінімалістичний стиль може бути різним і не таким, як ми звикли його уявляти.

М'який та теплий мінімалізм



Кімната в теплих відтінках / Фото Natalie Myers

Мінімалізм – це не лише про нейтральні тони



Спальня в стилі мінімалізм може бути й темною / Фото Farrow & Ball

І це не означає, що кімната має бути без декору

У сучасній мінімалістичній спальні є декор / Фото Future

Скандинавський декор є синонімом до естетики мінімалізму

Скандинавський та мінімалістичний стилі часто переплітаються / Фото Abbie Naber

Акцентні деталі також мають місце

Мармурова тумба – особливий предмет декору / Фото Renee Kemps