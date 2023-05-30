Минималистичные спальни всегда будут в тренде. Из всех комнат в доме минимализм всегда лучше подходит для спальни. Вы хотите, чтобы ваша спальня была простой, спокойной, но роскошной, свободной от беспорядка. Это и есть сущность минимализма.

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В последнее время возникло много видов минимализма, кроме одного только традиционного. К примеру, вы можете сделать спальню в минималистическом пляжном стиле или в стиле мягкого минимализма, теплого минимализма.

Эти спальни являются идеальным примером того, что минималистический стиль может быть разным и не таким, как мы привыкли его воображать.

Мягкий и теплый минимализм



Комната в тёплых оттенках / Фото Natalie Myers

Минимализм – это не только о нейтральных тонах



Спальня в стиле минимализм может быть и темной / Фото Farrow & Ball

И это не значит, что комната должна быть без декора

В современной минималистической спальне есть декор / Фото Future

Скандинавский декор является синонимом к эстетике минимализма

Скандинавский и минималистичный стили часто переплетаются / Фото Abbie Naber

Акцентные детали также имеют место