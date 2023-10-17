Мінімалізм на кухні не тільки покращує візуальну привабливість, але й сприяє вашій ефективності. Чим менше зайвих речей, тим легше вам буде готувати. Мінімалісти віддають перевагу функціональності та довговічності, а предметів і речей з такими ознаками не так уже й багато.

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"На стільницях мають стояти лише ті предмети, які ви будете використовувати щодня. Усе інше треба зберігати за полем зору", – пояснює експерт і засновник Minimalistic Linen Тадас Пукас.

Кухонна техніка на поверхні

Техніка, яку ви рідно використовуєте, має бути не на поверхні, а в тумбах чи навіть у коморі. На стільниці треба ставити лише найнеобхідніше, інакше ваш простір буде захаращеним. До речі, мінімалісти загалом використовують компактну, вбудовану техніку.

"Мінімалістичний дизайн характеризується простотою, функціональністю та усуненням непотрібного безладу. Мінімалісти зберігають поверхні чистими й не мають великої кухонної техніки, як-от кавомашини чи тостера", – кажуть фахівці.

Відкриті стелажі

Хоча відкриті стелажі можуть бути естетично привабливими, вони також створюють візуальний безлад, якщо їх неправильно облаштувати.

"На мінімалістичних кухнях дуже рідко бувають відкриті стелажі, оскільки навіть найкрасивіші полиці все ще можуть створювати відчуття захаращення та позбавляти одноманітності, яка є ідеєю мінімалістичні кухні", – зазначають дизайнери.

На кухнях, де простір для зберігання обмежений, прихильники мінімалізму обирають "приховане зберігання", наприклад звичайні шафи.

Багато декору

"Ще одна річ, яку ви не побачите на мінімалістичній кухні, – це багато декору. На кухні мінімалістів зазвичай є один яскравий предмет, як-от витвір сучасного мистецтва, а не набір декоративних елементів, які створюють візуальний безлад", – говорять фахівці.

Якщо на кухні все ж є кілька елементів декору, то вони мають подвійну функцію: прикрашати та бути корисними, наприклад, декоративні чаші, вази чи гарні обробні дошки.