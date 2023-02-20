Все, що стосується нерухомості за адресою 271 Hunting Ridge Road у Стемфорді, призначене для покупців, які прагнуть до розкоші. Огороджена ділянка, тераса, що обертається, і критий водоспад – лише деякі з висококласних особливостей цього мисливського замку.

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Замок поблизу Мангеттена

Мисливський будиночок розташований на площі понад три гектари. Його виставили на продаж за 1 995 000 доларів, що на 400 тисяч доларів менше, ніж у першому списку нерухомості в червні 2022 року.

Будинок, відомий як Chateau Rochamore, має середньовічний фасад, що надає йому багатовікової естетики. Його побудував відомий архітектор Густав Стейнбек у 1906 році.

Це більше, ніж просто дім – це унікальний замок! Проїдьте через ворота до вашої приватної садиби, розташованої в тихому оазисі,

– мовиться в оголошенні.

Будиночок серед лісу / Фото Realtor

У замку є п'ять спалень і три ванни. Завдяки просторому плануванню будиночка там є багато житлового простору. Розміщений також великий зал із балковими стелями заввишки 9 метрів.

Але на цьому велич не закінчується. На першому поверсі є великий кам'яний камін й освітлена кімната для сніданку з французькими дверима. Вони ведуть до приватного заднього двору з доглянутим газоном і ставком з рибою кої.

Сніданкова зала / Фото Realtor

Цей будинок – не просто капсула часу нафтопереробного заводу; його оновлено за усіма необхідними сучасними зручностями. Усюди є паркетні підлоги, а на кухні нещодавно встановили нову підлогу з каррарського мармуру та вапняку.

Chateau Rochamore чудово підійде для місцевих, які прагнуть відпочити на вихідні. Це лише трохи більше ніж година їзди від Мангеттена поїздом або 13 хвилин їзди автомобілем.