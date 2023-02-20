Все, что касается недвижимости по адресу 271 Hunting Ridge Road в Стемфорде, предназначено для покупателей, которые стремятся к роскоши. Огражденный участок, терраса и крытый водопад – лишь некоторые из высококлассных особенностей этого охотничьего замка.

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Замок вблизи Манхэттена

Охотничий домик расположен на площади более трех гектаров. Его выставили на продажу за 1,995 млн долларов, что на 400 тысяч долларов меньше, чем в первом списке недвижимости в июне 2022 года.

Дом, известный как Chateau Rochamore, имеет средневековый фасад, придающий ему многовековую эстетику. Его построил известный архитектор Густав Стейнбэк в 1906 году.

Это больше, чем просто дом – это уникальный замок! Проезжайте через ворота в вашу частную усадьбу, расположенную в тихом оазисе,

– говорится в объявлении.

Домик среди леса / Фото Realtor

В замке есть пять спален и три ванны. Благодаря просторной планировке домика там много жилого пространства. Размещен также большой зал с балочными потолками высотой 9 метров.

Но на этом величие не кончается. На первом этаже есть большой каменный камин и освещенная комната для завтрака с французской дверью. Они ведут к частному заднему двору с ухоженным газоном и прудом с рыбой кои.

Зал для завтрака / Фото Realtor

Этот дом – не просто капсула времени нефтеперерабатывающего завода; он обновлен по всем необходимым современным удобствам. Всюду есть паркетные полы, а на кухне недавно установили новый пол из каррарского мрамора и известняка.

Chateau Rochamore отлично подойдет для местных, стремящихся отдохнуть на выходные. Это лишь чуть более часа езды от Мангеттена на поезде или 13 минут езды на автомобиле.