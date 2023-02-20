Казка серед лісу: поблизу Мангеттена продають унікальний мисливський будиночок

20 лютого 2023, 12:08
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Джерело:

realtor

Історичний мисливський будиночок Chateau Rochamore у Стемфорді шукає покупця. Вартість маєтка складає 1,9 мільйона доларів США.

Все, що стосується нерухомості за адресою 271 Hunting Ridge Road у Стемфорді, призначене для покупців, які прагнуть до розкоші. Огороджена ділянка, тераса, що обертається, і критий водоспад – лише деякі з висококласних особливостей цього мисливського замку.

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Замок поблизу Мангеттена

Мисливський будиночок розташований на площі понад три гектари. Його виставили на продаж за 1 995 000 доларів, що на 400 тисяч доларів менше, ніж у першому списку нерухомості в червні 2022 року.

Будинок, відомий як Chateau Rochamore, має середньовічний фасад, що надає йому багатовікової естетики. Його побудував відомий архітектор Густав Стейнбек у 1906 році.

Це більше, ніж просто дім – це унікальний замок! Проїдьте через ворота до вашої приватної садиби, розташованої в тихому оазисі,
– мовиться в оголошенні.

Будиночок серед лісу / Фото Realtor

У замку є п'ять спалень і три ванни. Завдяки просторому плануванню будиночка там є багато житлового простору. Розміщений також великий зал із балковими стелями заввишки 9 метрів.

Але на цьому велич не закінчується. На першому поверсі є великий кам'яний камін й освітлена кімната для сніданку з французькими дверима. Вони ведуть до приватного заднього двору з доглянутим газоном і ставком з рибою кої.

Сніданкова зала / Фото Realtor

Цей будинок – не просто капсула часу нафтопереробного заводу; його оновлено за усіма необхідними сучасними зручностями. Усюди є паркетні підлоги, а на кухні нещодавно встановили нову підлогу з каррарського мармуру та вапняку.

Chateau Rochamore чудово підійде для місцевих, які прагнуть відпочити на вихідні. Це лише трохи більше ніж година їзди від Мангеттена поїздом або 13 хвилин їзди автомобілем.

Автор: Марта Кушка