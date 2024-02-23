У Китаї забудовники покинули ціле місто з недобудовами: що там відбувається

Китайська компанія Greenland Group закинула на етапі будівництва ціле місто в одному з найбільших мегалополісів Шеньяні. Приблизно 5% квартир забудовник продав сім'ям, але там досі ніхто не оселився.

Масштабне будівництво у Шеньяні, від якого фактично утворилося нове місто, розпочали у 2010 році. Та за кілька років будівельні роботи зупинили – тепер між недобудовами селяни випасають кіз.

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Місто-привид у Китаї

Компанія звела кілька десятків будинків, а також планувала збудувати поле для гольфу, конференц-центр і готель. Житло продавали заздалегідь, тобто до завершення будівництва.

Між кварталами селяни роблять загони для худоби / Фото The Wall Street Journal

У будівництво вклали багато коштів, наприклад, 230 мільйонів доларів витратили лише на одну будівлю – так званий "Грандьор Палас". Це помпезний будинок палацованого типу, який нині виглядає як пост'ядерний оперний театр. Там збиралися демонструвати нерухомість потенційним покупцям.



"Грандьор Палас" / Фото The Wall Street Journal

Цікаво, що в деяких недобудовах є сліди життя: трохи меблів, книжки та дитячі наліпки на стінах. Очевидно, хтось поспішав заїхати, але зрозумів, що місто не добудують.

Відомо, що частина недобудов належить інвестиційному холдингу Evergrande Group. У січні цього року він ліквідуватися, бо порушив три "червоні лінії" – принцип регуляції, запроваджений урядом у 2020 році. Це три критерії, що стосуються співвідношення боргів забудовника до активів, власного капіталу компанії тощо.

Місто з недобудовами / Фото The Wall Street Journal

Загалом компанія залишила 800 тисяч проданих квартир у недобудовах по всьому Китаю. Ліквідація холдингу призвела до численних протестів тих, хто придбав житло. Люди взяли кредити, які досі повинні виплачувати, розуміючи, що не матимуть нічого.