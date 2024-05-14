За задумом Марка Лора, жителі міста витрачатимуть лише 15 хвилин на поїздки на роботу та зможуть відвідувати ферми на хмарочосах. Поселення має стати конкурентом пливучого міста Oceanix Busan у Південній Кореї та дзеркального The Line у Саудівській Аравії.
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"Вища мета"
Марк Лор хоче зробити місто "найвідкритішим, найсправедливішим та найінклюзивнішим у світі", а також екологічно чистим. Назва Telosa City походить від грецького слова, що означає "вища мета".
Проєкт міста з висоти пташиного польоту / Фото Telosa
Поселення збудують серед пустелі між Невадою, Аризоною і Ютою. Підприємець також мріє перетворити Telosa City на "15-хвилинне місто". Це означає, що все необхідне жителям буде доступне на невеликій відстані.
Цікаво, що в місті заборонять звичайні автомобілі. Пересуватися можна буде громадським транспортом, велосипедами та автономними авто.
Сучасне місто збудують за 400 мільярдів доларів / Фото Telosa
Однією з головних пам'яток архітектури стане хмарочос "Рівність". У ньому облаштують ферми, фотоелектричні панелі та сховища води.
За підрахунками мільярдера, до 2030 року в місті житимуть 50 тисяч осіб, а до 2050 року загальна кількість сягне 5 мільйонів.