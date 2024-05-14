По замыслу Марка Лора, жители города будут тратить всего 15 минут на поездки на работу и смогут посещать фермы на небоскребах. Поселение должно стать конкурентом плывущего города Oceanix Busan в Южной Корее и зеркального The Line в Саудовской Аравии.

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"Высшая цель"

Марк Лор хочет сделать город "самым открытым, самым справедливым и инклюзивным в мире", а также экологически чистым. Название Telosa City происходит от греческого слова, что означает "высшая цель".



Проект города с высоты птичьего полета / Фото Telosa

Поселение построят среди пустыни между Невадой, Аризоной и Ютой. Предприниматель также мечтает превратить Telosa City в "15-минутный город". Это означает, что все необходимое жителям будет доступно на небольшом расстоянии.

Интересно, что в городе запретят обычные автомобили. Передвигаться можно будет общественным транспортом, велосипедами и автономными авто.



Современный город построят за 400 миллиардов долларов / Фото Telosa

Одной из главных достопримечательностей архитектуры станет небоскреб "Равенство". В нем обустроят фермы, фотоэлектрические панели и хранилища воды.

По подсчетам миллиардера, к 2030 году в городе будут жить 50 тысяч человек, а к 2050 году общее количество достигнет 5 миллионов.