Бізнесмен хоче збудувати нове місто в пустелі за 400 мільярдів доларів: фото проєкту

Мільярдер Марк Лор розповів про план будівництва нового міста в пустелі США. Сучасне поселення матиме назву Telosa City. На реалізацію потрібно буде витратити близько 400 мільярдів доларів.

За задумом Марка Лора, жителі міста витрачатимуть лише 15 хвилин на поїздки на роботу та зможуть відвідувати ферми на хмарочосах. Поселення має стати конкурентом пливучого міста Oceanix Busan у Південній Кореї та дзеркального The Line у Саудівській Аравії.

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"Вища мета"

Марк Лор хоче зробити місто "найвідкритішим, найсправедливішим та найінклюзивнішим у світі", а також екологічно чистим. Назва Telosa City походить від грецького слова, що означає "вища мета".



Проєкт міста з висоти пташиного польоту / Фото Telosa

Поселення збудують серед пустелі між Невадою, Аризоною і Ютою. Підприємець також мріє перетворити Telosa City на "15-хвилинне місто". Це означає, що все необхідне жителям буде доступне на невеликій відстані.

Цікаво, що в місті заборонять звичайні автомобілі. Пересуватися можна буде громадським транспортом, велосипедами та автономними авто.



Сучасне місто збудують за 400 мільярдів доларів / Фото Telosa

Однією з головних пам'яток архітектури стане хмарочос "Рівність". У ньому облаштують ферми, фотоелектричні панелі та сховища води.

За підрахунками мільярдера, до 2030 року в місті житимуть 50 тисяч осіб, а до 2050 року загальна кількість сягне 5 мільйонів.