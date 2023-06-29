Які речі в жодному разі не можна класти в посудомийну машину

Посудомийні машини – це розкіш на кухні, адже вони економлять багато часу та зусиль. Та є речі, які все ж краще мити руками, кажуть експерти.

Якщо класти у посудомийну машину те, що не можна, то це додасть вам роботи або навіть витрат. Посуд може зіпсуватися, а сама машина – зламатися. Тут експерти діляться речами, які не можна класти в посудомийну.

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Гострі, якісні ножі

Поставити свої найкращі кухонні ножі в посудомийну машину – це спосіб зіпсувати їх.

"Посудомийні машини можуть мати руйнівний вплив на якість кухонних ножів. Вони абразивні, і залежно від типу використовуваного мийного засобу процес миття може призвести до іржі або корозії на лезі ножа. Краще мийте їх вручну", – каже фахівець Джо Оберт.

Каструлі та сковорідки з антипригарним покриттям

Якщо в інструкціях виробника не вказано, що ваші сковорідки з антипригарним покриттям можна мити в посудомийній машині, то краще цього не робити.

Посудомийна машина забезпечує дуже ретельне очищення, а не делікатне миття, якої вимагає антипригарне покриття. Струмені посудомийної машини можуть швидко пошкодити такий посуд, спричиняючи відшарування під час приготування їжі.

Старовинний кухонний посуд і витончені склянки

Якщо на вашій кухні є чудовий антикварний посуд, то з цими дорогоцінними предметами слід поводитись дбайливо. У машинці їх точно мити не треба.

"Гарний посуд ручної роботи не можна класти в посудомийну машину, оскільки вони можуть зіпсуватися. Кришталеві келихи також слід мити руками, щоб вони не розбилися", – радить експерт із прибирання Сара Демпсі.

Стару кераміку, тонкий фарфор або делікатне скло слід промити в раковині м'якою щіткою або тканиною та залишити сушити в безпечному місці.

Тонкий пластиковий посуд

Пластиковий посуд найчастіше не можна мити в посудомийній машині. Він може пошкодити фільтри, що потім призведе до ламання машини.

Більшість пластикових виробів мають етикетки з інформацію про придатність для миття в посудомийній машині. Тому спочатку перевірте інструкції виробника, перш ніж класти їх в посудомийну.